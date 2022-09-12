Brent petrol kanatsız çakılıyor! EPGİS güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi?
Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrasında brent petrol fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Benzin ve motorin fiyatlarında gelen haberler değişkenlik gösteriyor. Peki, benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi?
Benzin ve motorinin güncel akaryakıt fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizde yaşanan değişkenlik sonrasında akaryakıta gelen zam ve indirim haberleri de peşpeşe geliyor. Peki, benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi?
BRENT PETROL KAÇ DOLAR?
Petrol fiyatlarında düşüş görülüyor. Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1,4 düşüşle 91,56 dolara indi. Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.
Çin'de Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması, ABD ile Avrupa'da faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.
Arz tarafında ise ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planı fiyatlar üzerinde etkili oluyor.
ABD Hazine Bakanlığı, cumartesi günü söz konusu plana ilişkin kılavuz yayımladı. Kılavuzda, tavan fiyat uygulamasının, Rus ham petrolü için 5 Aralık'ta ve rafine ürünler için 5 Şubat 2023'te yürürlüğe gireceği belirtildi.
Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı Ekonomi Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Ben Harris, Brookings Enstitüsü'nde katıldığı bir etkinlikte, tavan fiyatın belirlenmesi de dahil olmak üzere planın tamamen geliştirilmesinin birkaç hafta daha süreceğini söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını açıklamıştı.
Brent petrolde teknik olarak 92,13 ile 93,29 dolar aralığının direnç, 90,97 ile 89,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 12 EYLÜL 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.82 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.79 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 24.91 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 24.92 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Brent petrol kanatsız çakılıyor! EPGİS güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi?
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? Üniversiteler ayın kaçında açılıyor? YÖK 2022-2023 akademik takvimi...
- En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2022 emekli promosyon ödemeleri ne zaman bitiyor? Akbank, Yapı Kredi, TEB...
- e-Devlet'ten başvurana 2.337 TL ödeme! Çocuğu olanlar yararlanabilecek! SED yardımı başvuru ekranı: O şartları taşıyanlar...
- JGK 7.500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru ekranı: Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? 12-26 Eylül tarihleri...
- Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL yeni dönem kayıtları başladı mı? İşte takvim...
- İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray İETT bedava mı?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2022-2023 Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı hangi tarihte düzenlenecek?
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
- Asgari ücret zammında kritik detay! İşte yeni asgari ücret tahmini: 7.500 TL olacak mı? Düzenlemeye göre...
- Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 Yarın okullar açılıyor mu? MEB eğitim ve öğretim takvimi...