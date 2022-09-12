Brent petrol kanatsız çakılıyor! EPGİS güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi?

ABD Hazine Bakanlığı, cumartesi günü söz konusu plana ilişkin kılavuz yayımladı. Kılavuzda, tavan fiyat uygulamasının, Rus ham petrolü için 5 Aralık'ta ve rafine ürünler için 5 Şubat 2023'te yürürlüğe gireceği belirtildi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı Ekonomi Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Ben Harris, Brookings Enstitüsü'nde katıldığı bir etkinlikte, tavan fiyatın belirlenmesi de dahil olmak üzere planın tamamen geliştirilmesinin birkaç hafta daha süreceğini söyledi.