6 ayda doğal gaz sübvansiyon miktarı 150 milyar liraya ulaştı

İLK 6 AYDA DOĞAL GAZ SÜBVANSİYONU 150 MİLYAR LİRA

Dönmez, küresel fiyat artışlarından vatandaşı korumak için çabaladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İlk günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetiyle ve talimatıyla bunu mümkün olduğu kadar kendi kaynaklarımızdan ve bütçemizden karşılayacağız. Vatandaşımıza bunu en az şekilde yansıtmaya çalışacağız. Nitekim geçtiğimiz yıl elektrik ve doğal gazda uyguladığımız sübvansiyon miktarı 100 milyar liraya ulaşmıştı. Bu yıl sadece doğal gazdakini söyleyeyim. İlk 6 ayda sübvansiyon tutarımız 150 milyar lira oldu. Yaklaşık olarak, ilk 6 ayda kişi başı 1800 - 2 bin liralık bir katkı sağladık. 4 kişilik bir aile örneğinden ilk ayda 7-8 bin lirayı vatandaşımıza yansıtmadan kaynağında karşılamış olduk. Bu, ikinci yarı yılda da aynı şekilde devam edecek."