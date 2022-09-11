FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı hangi tarihte düzenlenecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dolar, euro, borsa, altın ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtını merak ediyor.