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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı hangi tarihte düzenlenecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2022
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı hangi tarihte düzenlenecek?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılacak olan faiz kararı toplantısının ardından eylül ayı politika faizi açıklanacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı hangi tarihte düzenlenecek?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı hangi tarihte düzenlenecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dolar, euro, borsa, altın ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtını merak ediyor.

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Fed Başkanı Powell, enflasyonu düşürmek için güçlü bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtirken, faiz artışı için sinyalleri vermişti.

Temmuz ayında politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkaran FED'in son toplantı sonrası alacağı faiz kararı merak ediliyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılacak olan faiz kararı toplantısının tarihi belli oldu. FED eylül ayı faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak.

FED faiz kararı toplantısının ardından Jerome Powell'ın 21 Eylül akşamı saat 21.00'da açıklama yapması bekleniyor.

POWELL'DAN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Powell, Cato Enstitüsü'nün 40. Yıllık Para Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Powell, Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye düşürme hedefi doğrultusunda fiyat istikrarı için sorumluluğunu kabul ettiğini belirterek, "Şimdi yaptığımız gibi doğrudan, güçlü bir şekilde hareket etmeliyiz ve iş bitene kadar devam etmeliyiz." diyerek faiz artışına gidileceğinin sinyalini verdi.

FED'DEN NE BEKLENİYOR?

Para piyasalarında Fed'in 21 Eylül'deki toplantıda yüzde 76 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.

ABD'de haziran ayında yüzde 9,1 zirve yapan enflasyon temmuz ayında hız kesti. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,5'e geriledi.

FED'İN TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmek için faiz artışlarına devam edeceklerinin sinyalini vererek Temmuz ayında politika faizini 75 baz puan arttırmıştı. Bu kararın ardından faiz yüzde 2,25-2,50 seviyelerine yükselmişti.

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, FOMC'un enflasyon tehditleri konusunda çok endişeli olduğu belirtilirken, yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesine güçlü şekilde bağlı kalındığı hatırlatıldı.

Bilanço daraltmanın Eylül ayında da planlandığı gibi hızlandırılacağı aktarıldı.

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