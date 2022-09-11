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40 ilde yüzlerce arsa satışta! KDV ve tapu harcından muaf! Sadece yüzde 25 peşin 24 ay vade...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
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40 ilde yüzlerce arsa satışta! KDV ve tapu harcından muaf! Sadece yüzde 25 peşin 24 ay vade...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 40 ilde yüzlerce arsanın açık artırma yoluyla satışa sunulacağı paylaşıldı. Arsa satışları KDV ve tapu harcından muaf tutulacak. Açık artırmadan arsa nasıl alınır? Başvuru nereye yapılır? Hangi illerde açık artırmada arsa var? İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 40 ilde 499 arsa açık artırmayla satışa sunulacak.

40 İLDE YÜZDE 25 PEŞİN

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Bakanlığın 40 ilde çevrim içi açık artırmayla satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.

KDV VE TAPU HARCINDAN MUAF

Arsa satışları KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

İŞTE O İLLER

Yatırım için sunulan arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

İKİ AYRI OTURUM YAPILACAK

Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

Çevrim içi katılım için başvurular 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30 itibarıyla sonlanacak.

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