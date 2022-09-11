40 ilde yüzlerce arsa satışta! KDV ve tapu harcından muaf! Sadece yüzde 25 peşin 24 ay vade...

İKİ AYRI OTURUM YAPILACAK

Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.