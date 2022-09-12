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Son dakika: Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Son dakika: Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

Son dakika haberine göre TÜİK Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

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