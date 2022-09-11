Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11-12 Eylül evde bakım maaşları yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım maaşı için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11-12 Eylül evde bakım maaşları yattı mı? İşte bakım parası yatan iller listesi...