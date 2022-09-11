Başvurana 2.300 TL ödeme! SED yardımı başvuruları başladı mı? SED yardımı ödemeleri başvuru şartları neler?
SED yardımı başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okula gidecek öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılaşalamaları için devlet tarafından destek ödemeleri yapılıyor. Ailelere yapılacak 2.300 TL destek ödemesi için başvuru şartları merak ediliyor. İşte, SED yardımı başvuruları başladı mı? SED yardımı ödemeleri başvuru şartları neler?
SED yardımı başvuruları başladı mı? SED yardımı ödemeleri başvuru şartları neler? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile başvuruların nereden gerçekleştirileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, SED yardımı başvuruları başladı mı? SED yardımı ödemeleri başvuru şartları neler?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çocukların okul masrafları ve ihtiyaçlarının giderilmesi için başvuru şartlarını karşılayabilen ailelere destek ödemesi yapılacak. Sosyal ve Ekonomi Destek hizmeti kapsamına giren destek ödemelerinin yapılacağı Bakan Derya Yanık tarafından açıklandı.
Bakan Yanık yaptığı açıklamada , "SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328.311.460 TL yatırdık" dedi. Yanık, bu yardımdan faydalanan toplam 140 bin civarı aile olduğunu ve ortalama yardım miktarının 2 Bin 337 TL olduğunu belirtti.
SOSYAL VE EKONOMİ DESTEK YARDIMI NEDİR?
E-Devlet üzerinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli geliri bulunmayan ailelerin çocukları ekonomi destek hizmetinden yararlandırılmaktadır. Sosyal ve ekonomi destek hizmeti için yapılan başvurulara yapılan araştırma inceleme ve değerlendirme sonucunda karar verilmektedir."
"Bu nedenle aşağıdaki bilgilendirmeyi okuduktan sonra başvuru için karar veriniz. İsterseniz ikamet ettiğiniz ilde size en yakın sosyal hizmet merkezine dilekçeyle veya şahsen başvuruda bulunabilirsiniz."
KİMLER YARARLANABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar:
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
EKONOMİK DESTEK HİZMETİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?
Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.
SOSYAL VE EKONOMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.
-Dilekçe
-T.C. Kimlik Numarası beyanı,
-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi
-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.
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- Başvurana 2.300 TL ödeme! SED yardımı başvuruları başladı mı? SED yardımı ödemeleri başvuru şartları neler?
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