Ders ziline saatler kaldı! Bodrum kıyılarının sefasını turistler sürüyor
Yarın 2022-2023 eğitim öğretim senesinin başlaması sebebiyle Bodrum’da yerli turiste dikkat çeken bir azalma görüldü. Sahillerin tadını yabancı turistler çıkardı.
Turizmin merkezi olan Bodrum'da, yarın 2022-2023 eğitim öğretim senesinin başlaması sebebiyle sahiller yabancı turistlere kaldı. Yerli turisttin en fazla seçtiği Bodrum'da sahillerinde dikkat çeken görülür bir azalma oldu.
TURİSTLER BODRUM'UN TADINI DOYASIYA YAŞADI
Yabancı turistlere kalan sahillerde özellikle Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden gelen turistlerin sahil, kum ve güneş üçlüsünün tadını doyasıya çıkardı. Denize giren turistlerin yanı sıra sahilde kitap okuyan, şezlonglarda güneşlenen turistler Bodrum'un tadını doyasıya yaşadı.
HEDEF 1 MİLYON TURİST
Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, okulların açılması nedeniyle yerli turistlerin şehirlerine döndüklerini belirterek "Hava limanı verilerine göre 735 bin yabancı turist Bodrum'a giriş yaptı. Deniz turizminden ise 195 bin kişiye ulaştık. BODER olarak üzerinde durduğumuz bir hedef var. Hava ve deniz yoluyla 1 milyon turisti yakalamayı hedefliyoruz. Okulların açılmasıyla, yüksek sezonunda bitmesiyle, yerli turiste azalma mevcuttur. Bodrum'da müziğin sesini duyuyorsanız sezon devam ediyor demektir. Bodrum'da müzik durduğu zaman sezon biter. Eylül ve Ekim ayıda sezonun devam edeceğini ön görüyoruz. İngiliz Hava yolları 15 Kasıma kadar uçuşları mevcut. Bununda bir nebze olsa katkısı olacaktır turizme" dedi.
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