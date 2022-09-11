Ders ziline saatler kaldı! Bodrum kıyılarının sefasını turistler sürüyor

HEDEF 1 MİLYON TURİST

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, okulların açılması nedeniyle yerli turistlerin şehirlerine döndüklerini belirterek "Hava limanı verilerine göre 735 bin yabancı turist Bodrum'a giriş yaptı. Deniz turizminden ise 195 bin kişiye ulaştık. BODER olarak üzerinde durduğumuz bir hedef var. Hava ve deniz yoluyla 1 milyon turisti yakalamayı hedefliyoruz. Okulların açılmasıyla, yüksek sezonunda bitmesiyle, yerli turiste azalma mevcuttur. Bodrum'da müziğin sesini duyuyorsanız sezon devam ediyor demektir. Bodrum'da müzik durduğu zaman sezon biter. Eylül ve Ekim ayıda sezonun devam edeceğini ön görüyoruz. İngiliz Hava yolları 15 Kasıma kadar uçuşları mevcut. Bununda bir nebze olsa katkısı olacaktır turizme" dedi.