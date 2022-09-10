Sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi için nefesler tutuldu! Aylık ödemesi ne kadar olacak?

SOSYAL KONUTLAR NEREDE YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek konutların 81 ilde yapılması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aylar öncesinden valilikler aracılığıyla talepleri topladı. Vatandaşa uzun vadeli ve ucuza sunulacak Milli Emlak arazileri belirlendi.

KİMLER KONUT ALABİLECEK?

Konutu bulunmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle hayallerindeki konutlara kavuşacak. Vatandaş ya sosyal konut projesi ya da ucuz arsaya başvurabilecek. Kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.