Sosyal yardım paketlerinde büyük artış! 49 kalemdeki destek ödemelerinin kapsamı genişliyor
Hükümetin altı ana başlık ve 49 kalemde yaptığı sosyal yardımların kapsamı genişletilecek, destek miktarı artırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslağa göre, 49 kalemdeki sosyal desteklere yenileri eklenecek, bazı kalemlerde kapsam genişletilerek yardım miktarı artırılacak.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekim ayında kabineye sunulması planlanan yeni sosyal yardım paketinin ayrıntıları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
Bu kapsamda "aile", "engelli-yaşlı", "barınma-gıda", "sağlık", "eğitim" ve "proje destekleri" olmak üzere 6 ana başlıkta, ihtiyaç sahiplerine destekler sağlanıyor. Hükümetin doğum yardımı, öksüz ve yetim yardımı, afet-acil durum yardımları, Sosyal Ekonomik Destek (SED), gıda ve barınma yardımı, aşevleri, doğal gaz ve elektrik tüketim desteği, yaşlı ve engelli aylığı, kronik hastalık yardımı, şartlı eğitim yardımı ve anaokulu yardımının da aralarında olduğu yaklaşık 49 kalemde sosyal destek paketleri bulunuyor.
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler, Temmuz 2022-Temmuz 2023 döneminde hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre farklı yardım tutarlarıyla aylık periyotta destekleniyor.
450 ile 600 lira arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 10 ay süreyle ödenen Aile Destek Programı'ndan yararlanan aile sayısının yeni paketle artırılması öngörülüyor. Program kapsamında bugüne kadar 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıfları aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan 831 bin haneye toplam 427.9 milyon lira, geçtiğimiz günlerdeki ikinci etapta 882.7 milyon lira ödeme yapıldı.
Böylece Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1.3 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Hazırlanan yeni sosyal yardım paketi ile çocuklara yönelik eğitim yardımına, çocuğu olan hanelere nakit yardımı gibi başlıkların da eklenmesi planlanıyor.
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