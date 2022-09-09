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Luna coin yorumları son dakika: Terra Luna ne kadar, kaç TL oldu? Lunch coin neden yükseliyor?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Luna coin yorumları son dakika: Terra Luna ne kadar, kaç TL oldu? Lunch coin neden yükseliyor?

Terra Luna ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son saatlerde coinde yaşanan yükseliş sonrası yorumlar merak konusu oluyor. Bilindiği üzere Terra Luna Coin geçtiğimiz aylarda düşüşüyle herkesi şok etmişti. Peki, Terra Luna ne kadar, kaç TL oldu? Lunch coin neden yükseliyor?

Terra Luna ne kadar, kaç TL oldu? Lunch coin neden yükseliyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lunch coinde yaşanan son dakika gelişmeleri kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeleri takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, Terra Luna ne kadar, kaç TL oldu? Lunch coin neden yükseliyor?

LUNCH COİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Lunch Coin saat 12.10 itibariyle 0,0003858 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu coinde yaşanan artış herkesi şok etti.

TERRA LUNA YORUMLARI NELERDİR?

Bildiğiniz gibi Terra Luna coin geçtiğimiz aylarda yaşanan düşüşüyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Uzmanlar lunch coinin luna coinin yerini alıp alamayacağı ve o seviyelere ulaşıp ulaşamayacağı konusunda belirsizliğin olduğunun altını çizdi.

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SON DURUM

Saat 12.10 itibariyle BTC'nin fiyatı 19 bin 971 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Ethereum ise yüzde 1.1 yükseldi. ETH'nin fiyatı bin 567 dolara çıktı.

Ripple ve Dogecoin de fazla değişim göstermedi. XRP'nin fiyatı binde 7 düşerek 32.8 cent olurken, DOGE ise binde 1 gerileyerek 6.2 centte kaldı.

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