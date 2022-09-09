Elizabeth’in ölümünün ekonomiye etkisi: İngiltere Merkez Bankası faiz kararını 1 hafta bekletecek!

1 HAFTA ERTELENDİ

BoE'den tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının akabinde İngiltere'de 12 gün boyunca yas tutulacak olması sebebiyle Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısının 15 Eylül'den 22 Eylül'e ertelendiği belirtildi.