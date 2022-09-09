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Elizabeth'in ölümünün ekonomiye etkisi: İngiltere Merkez Bankası faiz kararını 1 hafta bekletecek!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Elizabeth’in ölümünün ekonomiye etkisi: İngiltere Merkez Bankası faiz kararını 1 hafta bekletecek!

Kraliçe 2. Elizabeth dün akşam hayatını kaybetti. İngiltere Merkez Bankası (BoE), kraliçenin ölümünün akabinde Para Politikası Kurulu toplantısını bir hafta ertelemeye karar verdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu'nun Eylül 2022 toplantısı, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle bir hafta ertelendi.

1 HAFTA ERTELENDİ

BoE'den tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının akabinde İngiltere'de 12 gün boyunca yas tutulacak olması sebebiyle Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısının 15 Eylül'den 22 Eylül'e ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kurulun faiz kararı 22 Eylül'de yerel saatle 12.00'de açıklanacak." denildi.

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyan 2. Elizabeth, dün 96 yaşında vefat etmişti.

Ülke, Kraliçe'nin ölümünden itibaren 12 gün boyunca yas tutacak.

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