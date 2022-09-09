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Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı aile sosyal yardım paraları ödendi mi? Hafta içinde...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı aile sosyal yardım paraları ödendi mi? Hafta içinde...

Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabiliyor. Peki, Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı aile sosyal yardım paraları ödendi mi? Hafta içinde...

Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı aile sosyal yardım paraları ödendi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı hak sahiplerini belirlemek için ödeme listesi oluşturma işlemlerine başlanmış olup Eylül ayının ilk haftası içinde ödemeler gerçekleştirilecektir.' denildi. Peki, Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı aile sosyal yardım paraları ödendi mi? Hafta içinde...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Aile Destek Programı ödeme tarihleri hakkında basın açıklaması yapılması zarureti doğmuştur.

Türkiye Aile Destek Programı hak sahiplerini içerir ödeme listeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın değerlendirmeleri ışığında, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden ödeme listesinin hazırlanmasına esas teşkil eden verilerin hak sahipliğinin belirleneceği ay için güncel olmasını ve ödeme dosyası kontrollerinin sağlıklı olarak gerçekleştirilmesini teminen ay sonunun beklenmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı hak sahiplerini belirlemek için ödeme listesi oluşturma işlemlerine başlanmış olup Eylül ayının ilk haftası içinde ödemeler gerçekleştirilecektir.

Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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