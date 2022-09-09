Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı aile sosyal yardım paraları ödendi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı hak sahiplerini belirlemek için ödeme listesi oluşturma işlemlerine başlanmış olup Eylül ayının ilk haftası içinde ödemeler gerçekleştirilecektir.' denildi. Peki, Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı aile sosyal yardım paraları ödendi mi? Hafta içinde...