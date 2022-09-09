Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin ve motorin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel fiyat listesi...

Benzin ve motorin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ve mazota indirim var mı? sorularına yanıt aranıyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri geliyor. Geçtiğimiz gün benzin ve motorin fiyatlarına gelen dev indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Peki, Benzin ve motorin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel fiyat listesi...