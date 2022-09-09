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Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin ve motorin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel fiyat listesi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin ve motorin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel fiyat listesi...

Benzin ve motorin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişim sonrasında akaryakıt için son dakika açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Araç sahipleri gelen zam ve indirim haberlerini yakından takip ediyor. İşte, benzin ve motorin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel fiyat listesi...

Benzin ve motorin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ve mazota indirim var mı? sorularına yanıt aranıyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri geliyor. Geçtiğimiz gün benzin ve motorin fiyatlarına gelen dev indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Peki, Benzin ve motorin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel fiyat listesi...

MOTORİNE 1,14 TL'LİK İNDİRİM!

Geçtiğimiz gün LPG'ye gelen 40 kuruş indirimin ardından bir indirim de motorin (mazot) fiyatlarına geldi.

7 Eylül 2022 Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1,14 TL'lik bir indirim gerçekleşti. Pompa satış fiyatlarına yansıyan indirim ile motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 TL'nin altına geriledi.

Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 24,86 TL

İstanbul benzin fiyatı: 19,23 TL

İstanbul LPG fiyatı: 10,98 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara motorin fiyatı: 24,97 TL

Ankara benzin fiyatı: 19,36 TL

Ankara LPG fiyatı: 11,00 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir motorin fiyatı: 25,01 TL

İzmir benzin fiyatı: 19,36 TL

İzmir LPG fiyatı: 10,73 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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