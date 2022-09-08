Bir sonraki faiz artışı için sinyal geldi! Yatırımcılara Euro uyarısı! Bir senede tam yüzde 12...

ENFLASYON BÖYLE DEVAM EDECEK

Bu nedenle yüksek ve nitelikli sektörlere yayılmış enflasyon karşısında, kararlı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Lagarde, tedarik darboğazlarının enflasyon üzerinde yukarı baskı oluşturmaya devam ettiğini ve enflasyonun bir süre hedefin üstünde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Lagarde, enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu belirterek, avronun diğer paralar karşısındaki değerini yakından takip ettiğini vurguladı.