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Haberler Ekonomi Haberleri Gram altın yine çakıldı | Dolar euro ve Borsa İstanbul'da son durum (SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ)

Gram altın yine çakıldı | Dolar euro ve Borsa İstanbul'da son durum (SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ)

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Gram altın yine çakıldı | Dolar euro ve Borsa İstanbul’da son durum SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ

8 Eylül 2022 Perşembe günü altın piyasalarında hareketli saatler yaşandı. Altın güne düşüşle başlatı ve öğlen saatlerinde 7 Türk Lirası birden yükselen altın gün sonunu da düşüşle kapattı. Altın yatırımcıları altın - dolar - euro ve Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmeleri merak ediyor. SON DAKİKA HABERİNE GÖRE; Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 kazançla 3.437,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.505,65 puana taşıdı. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın, ATA lira, Cumhuriyet altını, altının kilosu ve 24 ayar altın ne kadar oldu? Dolar ve euro fiyatları ne kadar? İŞTE EKONOMİ HABERİMİZİN TÜM DETAYLARI...

SON DAKİKA ALTIN - EURO - DOLAR VE BORSA HABERİ: BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 111,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,02 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,11 ile iletişim oldu.

BORSA İSTANBUL'DAN POZİTİF HAMLE

Dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ECB'nin tarihi faiz artırımının ardından pay piyasaları negatif seyrederken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi pozitif ayrıştı.

AVRUPA'DA TARİHİ FAİZ ARTIŞI

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyon karşısında politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50'ye çıkararak tarihi faiz artışına gitti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da enflasyonla mücadeleye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını yineledi.

ANALİSTLERDEN EKONOMİ YORUMU

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Çin'de enflasyon ve ABD'de toptan stokların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.500 seviyesinin direnç, 3.370 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

ALTININ KİLOGRAMI 1 MİLYON 22 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 22 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon lira, en yüksek 1 milyon 22 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artarak 1 milyon 22 bin liradan tamamladı.

ALTIN NE KADAR?

Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın, ATA lira, Cumhuriyet altını, altının kilosu ve 24 ayar altın ne kadar oldu? Dolar ve euro fiyatları ne kadar? İŞTE EKONOMİ HABERİMİZİN TÜM DETAYLARI...

DOLAR NE KADAR OLDU

Dolar alış: 18.2352

Dolar satış: 18.2469

DOLAR ÖNCEKİ KAPANIŞ: 18.2151

EURO SON DURUM

Euro alış: 18.1808

Euro satış: 18.1818

EURO ÖNCEKİ KAPANIŞ: 18.2396

GRAM ALTIN NE KADAR? 7 TL BİRDEN DÜŞTÜ

Altının gram fiyatı, (8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE) güne yatay başlamasının ardından 1.008 lira seviyesinde işlem görürdü.

GRAM ALTIN KADAR?

Gram altın günü düşüşle kapatarak 1.001 TL'ye geriledi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1668

YARIM ALTIN

3336

TAM ALTIN

6619.99

CUMHURİYET ALTINI

6830

22 AYAR BİLEZİK

951.72

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