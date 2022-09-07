Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, kimler alabilir? Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, kimler alabilir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında düzenlenen Doğal Gaz Tüketim Desteği kış dönemi başvuruları başladı. Peki, doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, kimler alabilir? Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, kimler alabilir? Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğal Gaz Tüketim Desteği için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, kimler alabilir? Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?
Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" bölümü üzerinden yapılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUNUZ KABUL EDİLDİ NE DEMEK?
Sosyal Yardım Başvurunuz, resmi ikametgahınızın bulunduğu (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde kayıtlı son güncel ikametgahınızın bulunduğu) İl/İlçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nce tarafından uygun görülmüştür." yazan vatandaşların ise ödemeleri onaylandı.
Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişeceğini hatırlattı.
DOĞALGAZ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Kiracılar da destekten yararlanabilecek.
Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."
Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişeceğini hatırlattı.
Desteği hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceklerini aktaran Yanık, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak." bilgisini verdi.
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara yüzde 5 ek ödeme yapılacak
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını bildiren Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.
ADIMA YARDIM VARMI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Vatandaşlar adlarına yatan PTT yardım parası olup olmadığını ALO PTT hattı olan 444 1 788 numaralı telefon üzerinden öğrenebilirler.
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- Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, kimler alabilir? Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
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