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Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? 7 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? İl il bakım maaşı yatanlar listesi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? 7 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? İl il bakım maaşı yatanlar listesi...

Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Destek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenmektedir. Bazı dönemlerde normal tarihinden önce yatırılmasından ötürü vatandaşlar evde bakım maaşı erken yatar mı sorusunu yöneltiyor. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? 7 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? İl il bakım maaşı yatanlar listesi...

Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? 7 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sürekli olarak evde bakım maaşı ne zaman yatacak, evde bakım maaşı erken yatar mı sorusu yöneltiliyor. İşte, Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? 7 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? İl il bakım maaşı yatanlar listesi...

EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

2022 Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatmadı. Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bu kapsamda il il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Eylül'de başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrası bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım maaşı, 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi.

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