Gazsız kalan Avrupalılar kış için de Türkiye'ye gelecek
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Gazprom Avrupa'ya gazı kesti. Kış aylarında ısınma sorunu yaşayacak olan Avrupalılar, rotayı Türkiye’ye çevirdi. Türkiye'nin kış turizmi de ekonomiye büyük bir katkı sağlayacak.
Rusya'nın dev enerji şirketi Gazprom'un Kuzey Akım 1 üzerinden gaz akışının başlamayacağını açıklamasının ardından Avrupa'da kışın nasıl geçirileceği merak edilirken emekli Avrupalının gözü Türkiye'ye çevrildi.
Türkiye'deki turizmciler ise son 3 yılın en hareketli kış turizmini geçirmeye hazırlanıyor.
AVRUPA'YA GAZ KESİLDİ
Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtildi.
SÜRESİZ OLARAK KAPATILDI
Hattan doğal gaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.
RUSYA'NIN AVRUPA'YA GAZ SEVKİYATI HIZLA AZALIYOR
Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım'da önceden planlanmış bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.
Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.
Ukrayna savaşının başlamasının ardından Yamal-Avrupa hattı üzerinden de sevkiyat tümüyle durdurulurken Ukrayna üzerinden sevkiyat da yaklaşık yarı yarıya azalmıştı.
Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.
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