Enflasyon oranıyla emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaş zammı belli oldu mu? Ağustos ayı enflasyon...
Enflasyon oranıyla emekli maaş zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaş zammı için iki veri netleşecek. Hal böyle olunca emekliler maaş zammı için detayları merak etmeye başladı. İşte, enflasyon oranıyla emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaş zammı belli oldu mu? Ağustos ayı enflasyon...
Enflasyon oranıyla emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaş zammı belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bir çok kalemde maaş hesaplamaları hız kazanacak. Peki, Enflasyon oranıyla emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaş zammı belli oldu mu? Ağustos ayı enflasyon...
Milyonların gündeminde emekli ve memur zammı haberleri var. Temmuz ayında yapılan yüzde 42,35'lik zammın ardından 2 ay geçti.
Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.
Böylece Temmuz-Ağustos dönemi arası zam oranı netleşmiş olacak.
Gözler 5 Eylül Pazartesi günü TÜİK'in yapacağı açıklamaya çevrilirlen, ekonomistlerin enflasyon tahmini de netleşti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayı enflasyon oranının yüzde 2,28 oranına artacağını belirtti.
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