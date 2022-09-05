Enflasyon oranıyla emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaş zammı belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bir çok kalemde maaş hesaplamaları hız kazanacak. Peki, Enflasyon oranıyla emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaş zammı belli oldu mu? Ağustos ayı enflasyon...