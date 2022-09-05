Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, kaç oldu? TÜİK ile Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar ile kira artış oranı belli olacak. Ev sahipleri ve kiracılar gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, kaç oldu? TÜİK ile Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama...