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Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, kaç oldu? TÜİK ile Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, kaç oldu? TÜİK ile Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama...

Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, kaç oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon verileri TÜİK tarafından duyurulacak. Açıklanan verilere göre kira artış oranı da belli olacak. Geçen ay kira da artış %49,65 olarak gerçekleşti. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, kaç oldu? TÜİK ile Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama...

Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, kaç oldu? TÜİK ile Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar ile kira artış oranı belli olacak. Ev sahipleri ve kiracılar gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, kaç oldu? TÜİK ile Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama...

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ARTTI?

Eylül kira artış oranı 54,69 olarak açıklandı.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 1.000,00 TL

Kira Artış Tutarı: 496,5 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 1.496,5 TL

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.

Buna göre kira da artış %49,65 olarak gerçekleşti.

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