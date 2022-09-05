Ağustos ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu 2022? TEFE-TÜFE oranları...
Ağustos ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları anketi ardından belli oldu. Enflasyon için anket sonuçları kapsamında geçen ayki rakamlara yakın bir seyir belirlendi. Peki, Ağustos ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu 2022? TEFE-TÜFE oranları...
Ağustos ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon beklenti rakamları kamuoyu ile paylaşılırken ekonomi ilgilileri TÜİK tarafından açıklanacak net verileri bekliyor. Geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 49,65 oranında gerçekleşen enflasyon ağustos için yeniden gündemde. Peki, Ağustos ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu 2022? TEFE-TÜFE oranları...
AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE KADAR OLDU 2022?
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,01 ile sağlık oldu.
2022 yılı Ağustos ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 72,53, aylık yüzde 3,17 oldu
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,31 olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE yıllık yüzde 143,75, aylık yüzde 2,41 arttı
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,39 artış gösterdi.
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 125,43 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 153,28, imalatta yüzde 125,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 348,39 ve su temininde yüzde 90,01 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 127,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 99,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 124,14, enerjide yüzde 303,48 ve sermaye malında yüzde 96,53 artış olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 2,94 arttı
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,10 artış, imalatta yüzde 2,94 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,07 azalış ve su temininde yüzde 4,03 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,20 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,55 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,69 artış, enerjide yüzde 1,71 azalış ve sermaye malında yüzde 3,03 artış olarak gerçekleşti.
Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi
Yıllık en düşük artış; yüzde 56,10 ile giyim eşyası, yüzde 70,64 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 78,65 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 348,39, ham petrol ve doğal gaz yüzde 239,24, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 233,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 8 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi
Aylık en yüksek azalış; yüzde 6,12 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 5,78 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,54 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 14,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 9,31, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 6,92 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI KAÇ?
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Piyasa katılımcıları anketinin Ağustos ayına ilişkin sonuçlarına göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.
TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Her ay enflasyon rakamlarından sonra kira artış oranı da güncelleniyordu. 11 Haziran 2022 itibarıyla kiracıya yüzde 25 üzerinde zam yapılmaması kararı alındı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
"1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" açıklamalarında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Enflasyon oranıyla emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaş zammı belli oldu mu? Ağustos ayı enflasyon...
- Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, kaç oldu? TÜİK ile Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama...
- Ağustos ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu 2022? TEFE-TÜFE oranları...
- Masterchef MasterClass'ı kim kazandı? 4 Eylül Masterchef MasterClass'ı hangi yarışmacı kazandı?
- Bursluluk sınav kitapçığı ne zaman yayınlanacak? İOKBS Bursluluk 5.6.7.8.9.10.11. sınıf SORU VE CEVAPLARI PDF...
- TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...
- TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları kaç oldu? TEFE TÜFE, kira artış oranı...
- Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 4 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- DYK kursları ne zaman başlıyor, açılıyor? DYK kurs sınıfları belli oldu mu? DYK 2022 takvimi...
- EYT'de tek formül netleşti! Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl! 5 aşamada kapsam belirleniyor! O yaş grubu için...
- MEB 2022-2023 TAKVİMİ: Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı?
- BURSLULUK SINAV YORUMLARI: Bursluluk sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022? 4 Eylül Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler nasıldı? İşte Twitter yorumları...