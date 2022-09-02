TURKUVAZ Medya iş ve ekonomi dünyasını buluşturdu! İhracat seferberliği Gaziantep’te

İhracat yapmak isteyen ancak lojistik bağlantıları olmayanlara lojistik destek verdiklerini dile getiren Bakan Muş, THY'nin de bölgelerde kargo talebini dikkate aldığını, talep gördüğü yere ek sefer koyabileceğini, ancak bunun için maliyetlerin kurtarması gerektiğini vurguladı.

'PERAKENDE YASASI ÇALIŞMALARI EYLÜLDE YOĞUNLAŞACAK'

Muş, perakende yasasının tüm etkilenenlerin düşünülmesini gerektiren ve oldukça kapsamlı analizlerin yapıldığı bir yasa hazırlığı olduğuna dikkat çekerek tüketici, esnaf ve marketlerden taleplerin geldiğini, bunların tek tek değerlendirildiğini dile getirdi. Muş, süreci şöyle anlattı: