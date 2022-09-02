Başıboş köpekler için hayvan dostu formül! Soruna restoranlar el attı
Türkiye'de başıboş köpek sorunu hemen her geçen gün artarak büyüyor. Restoranlar başıboş köpek sorunu için çözüm üretti. Belediyeler köpekleri barınağa toplayacak. Günlük 12 milyon litre gıda atığı mamaya dönüşecek. Hem mama maliyeti karşılanacak hem de gıda israfı önlenecek.
Son dönemde birçok vatandaşımız çeteleşmiş halde sokaklarda gezen başıboş köpeklerin saldırısına uğrarken can kayıpları da meydana geliyor. Bu sorunun çözümü için çalışmalarını hızlandıran hükümet, hayvan dostu bir formül hazırladı. Buna göre, belediyeler aracılığıyla toplanması planlanan başıboş köpeklerin, hayvan barınaklarına alınması planlanıyor. Bu barınakların en büyük sorunu olan mamanın ise, restoran ve otellerdeki yemek atıklarının mamaya dönüştürülmesi ile çözülmesi hedefleniyor.
GÜNLÜK 12 MİLYON LİTRE
Hatırlanacağı üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, ağustos ayının başında gıda israfın azaltılması yönündeki çalışmalar kapsamında restoran ve yemekhane artıklarının yem olarak kullanılabilmesine imkân veren bir düzenlemeyi hayata geçirmişti. SABAH bu düzenlemenin arka planını araştırdı. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de restoranlardan günlük 20 ila 60 litre arasında yemek atığı çıkıyor.
Ortalama 40 litreyi baz aldığımızda 300 bin restoranın olduğu ülkemizde günde 12 milyon litre yemek atığı çöpe gidiyor. Yeni çalışma kapsamında bu yemek atıklarının restoranlara konulacak kompost makinasıyla mama ve gübreye dönüştürülmesi planlanıyor. Elde edilen mamaların ücretsiz ya da çok cüzi rakamlarda hayvan barınaklarına gönderilmesi hedefleniyor. Restoranların bu hizmetinin karşılığında da yıllık 4 bin ila 100 bin TL arasındaki çöp vergisinden muaf tutulması planlanıyor.
HEDEF 100 BİN RESTORAN
TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, Türkiye'de 300 binin üzerinde restoranın bulunduğunu, bu restoranlardan günlük 12 milyon litre gıdanın atık olarak çöpe gittiğini söyledi. Bu gıda atıklarının yüzde 30'unun kompost makineleri ile mamaya dönüştürülebileceğini anlatan Bingöl, "Restoranlarda kullanılacak kompost makinesi ortalama 5 ila 10 bin dolar arasında. Bu makineler için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sıfır faizle, uzun vadeli kredi vermesini istedik. Olumlu yaklaştılar. İlk bir yıl içinde 100 bin restoranımızın bu krediden faydalanıp gıda atığını dönüştürmesini hedefliyoruz" diye konuştu.
VERGİ YERİNE MAMA
ELDE edilen mama ve gübrenin bir miktarının belediyelere bağışlanabileceğini anlatan Bingöl, şöyle devam etti: "Türkiye'de çok ciddi bir başıboş köpek sorunu var. Bunların barınaklara alınması gerekiyor. Bunun için en büyük maliyet kalemi olarak mama gösteriliyor. Belediyeler bizden yıllık 4 bin ila 10 bin TL arasında çöp vergisi alıyor. Biz vergi karşılığında mama verelim. Vergimizin üzerine çıkılması halinde de cüzi rakamlara bu mamayı belediyelere satalım. Hem gıda israfı önlensin hem halk sağlığını tehdit eden başıboş köpek sorunu çözülsün."
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