Başıboş köpekler için hayvan dostu formül! Soruna restoranlar el attı





VERGİ YERİNE MAMA

ELDE edilen mama ve gübrenin bir miktarının belediyelere bağışlanabileceğini anlatan Bingöl, şöyle devam etti: "Türkiye'de çok ciddi bir başıboş köpek sorunu var. Bunların barınaklara alınması gerekiyor. Bunun için en büyük maliyet kalemi olarak mama gösteriliyor. Belediyeler bizden yıllık 4 bin ila 10 bin TL arasında çöp vergisi alıyor. Biz vergi karşılığında mama verelim. Vergimizin üzerine çıkılması halinde de cüzi rakamlara bu mamayı belediyelere satalım. Hem gıda israfı önlensin hem halk sağlığını tehdit eden başıboş köpek sorunu çözülsün."