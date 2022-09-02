Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Destek ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Peki, Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?