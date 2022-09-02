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Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.09.2022
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Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 519,6 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. İşte, Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Destek ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Peki, Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kirişci, "519 milyon 627 bin 74 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, TMO Alım Prim Desteği kapsamında 478 milyon 381 bin 990 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 34 milyon 931 bin 691 lira, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 5 milyon 741 bin 859 lira, Hububat-Bakliyat-Dane Mısır Desteği kapsamında 324 bin 54 lira ve Toprak Analizi Desteği kapsamında 247 bin 480 lira ödeme yapılacak.

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