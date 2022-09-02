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Son dakika: İhracatta ağustos ayı rekoru! Rakamlar açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Son dakika: İhracatta ağustos ayı rekoru! Rakamlar açıklandı

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı ihracat rakamları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Muş yaptığı açıklamada, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu" ifadelerine yer verdi.

İhracatta ağustos ayı rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı ihracatının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21.3 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı." ifadelerine yer verdi.

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