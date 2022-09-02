Son dakika: İhracatta ağustos ayı rekoru! Rakamlar açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı." ifadelerine yer verdi.