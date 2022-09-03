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ACY Şirketler Grubu otel yatırımına Adela Otel'i ekledi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.09.2022
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ACY Şirketler Grubu otel yatırımına Adela Otel’i ekledi

ACY Şirketler Grubu, Adana ve Denizli’den sonra İstanbul’un en köklü otellerinden biri Adela Otel’i satın aldı. ACY Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Yıldırım şirketinin otel yatırımıyla ilgili, "3 ay sonra tüm yenileme ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla ACY Otel ismiyle yepyeni bir başlangıç yapacağız." açıklamasında bulundu.

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