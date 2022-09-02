Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...
Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli bankaların promosyon miktarları merak ediliyor. Emekli maaşları ve bankaların kampanyalarına göre tutar değişiyor. Peki, Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...
Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bazı bankalar promosyon başvuru tarihlerini uzattı. Diğer yandan promosyon miktarları 10 bin liraya kadar yükseldi. İşte, Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...
KAMPANYA SÜRELERİ DEĞİŞTİ!
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Bazı bankaların başvuru süresi 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldı.
Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.
EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR 2022
Emekli promosyon veren bankalar binlerce kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İşte emekli promosyonu veren bankalar;
HALKBANK
Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.
TEB
Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Başvuru şartı olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası tarafından yapılan duyuru şöyle;
Emeklilere İşCep üzerinden maaş taşıma ve promosyon talebinde bulunma kolaylığı sağlayan Türkiye İş Bankası, düzenlediği kampanya ile emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara 7.500 TL'ye varan promosyon alma imkânı ve ek ayrıcalıklar sunuyor.
1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.
Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alan ve maaşında bloke bulunmayan emekliler, şubeye gitmelerine gerek kalmadan İşCep üzerinden emekli maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emekliler, emekli promosyon ödemesinin yanı sıra Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT'lerini İşCep ve İnternet Şubesi'nden ücretsiz yapabiliyor.
7.500 TL'ye varan promosyon imkânının yanı sıra emekli tanıdığını İş Bankası'na getiren İş Bankası müşterilerine, Pazarama'da geçerli 500 TL'ye varan MaxiPuan da hediye ediliyor.
Ayrıntılı bilgiye https://www.isbank.com.tr/sgk-emeklilerine-ayricaliklar üzerinden ulaşılabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, 30 Eylül'e kadar emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşterilere 5.000 TL'ye varan tutarda promosyon veriyor. Banka ayrıca her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül fırsatı fırsatı sunuyor.
YAPI KREDİ
Yapı krediden emeklilere 4.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. 2 Ağustos - 30 Eylül 2022 tarihine kadar SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.
VAKIFBANK
Maaşı 1.500L'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, emekli maaşını kendisinden alma sözü veren emeklilere 7 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatıyla birlikte emekli yakınını QNB Finansbank'a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1000 TL sunuyor.
QNB Finansbank açıklamasına göre, öner kazan kampanyasından her müşteri üç defa faydalanabiliyor. Böylece maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ve 3 arkadaşını bu bankaya kazandıran emekliler, 10 bin TL emekli promosyonu alabiliyor. Üstelik müşteriler cep telefonundan kolayca verebileceği dijital onay sayesinde şubeye gelmelerine gerek kalmadan maaşlarını taşıyabilecek ve nakit promosyon fırsatından faydalanabilecekler. Kampanya 31.08.2022 tarihine kadar geçerlidir.
ING BANK
Maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.
Böylece emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Bankanın kampanyasından 31 Ağustos - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.
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