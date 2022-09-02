KOSGEB hibe desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? KOSGEB hibe desteği ne kadar 2022? İşte başvuru şartları...
KOSGEB hibe desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verilecek. Peki, KOSGEB hibe desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? KOSGEB hibe desteği ne kadar 2022? İşte başvuru şartları...
KOSGEB hibe desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? KOSGEB hibe desteği ne kadar 2022? sorularının cevapları araşırılan konular arasında yer alıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) tarafından işkurmak isteyenler için 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek. Peki, KOSGEB hibe desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? KOSGEB hibe desteği ne kadar 2022? İşte başvuru şartları...
Anadolu'nun kadim mesleklerinin sürdürülmesine destek olmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın işbirliğinde bu meslekleri sürdürenlere, istihdam oluşturma şartıyla 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.
Şu ana kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı 602 işletmenin ön başvurusunu kabul etti. Bu kapsamda destekten yararlanabilmek için KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için başvurular bugün başlayacak ve 30 Eylül'e kadar devam edecek.
Ön başvurusu kabul edilen işletmeler arasında, gramofon tamircisi, ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleri ile uğraşanlar yer alıyor.
KOSGEB tarafından yürütülecek olan program, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı olarak adlandırılıyor. Programla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne şu ana kadar başvuruda bulunan 800 işletmeden 602 tanesinin ön başvurusu kabul edildi. Programdan yararlanmak isteyenler, 30 Eylül'e kadar KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırabilecekler.
Destek programı ile özellikle usta-çırak ilişkisini güçlendirme amaçlanırken, bu kapsamda yeni personel istihdam eden işletmelere 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak.
Projeye ilişkin işbirliği protokolü, 24 Haziran'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında imzalanmıştı.
Ön başvuruda 31 farklı geleneksel meslekten işletme bulunurken, bunlar arasında; seramik (çömlek-çini), ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleri, çalgı yapımcılığı, dokumacılık gibi meslekler ön plana çıktı. Ayrıca; şapka imalatı, gramofon tamirciliği, at arabası/fayton imalatı gibi mesleklerden de başvuru geldi.
Şu ana kadar 72 ilden başvuru gelirken, en fazla başvuru İstanbul, Denizli, Gaziantep, Şanlıurfa ve Bursa illerinden geldi.
YERLİ MAKİNE KULLANANA YÜZDE 15 EK DESTEK
Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verilecek. Program ile işletme sahibinin mesleki birikimlerini aktarması için yetiştireceği personel için 150 bin liraya kadar destek sağlanacak. Makine ve teçhizat giderleri için üst limiti 50 bin lira olan bir destek verilecek. Desteklenecek makine ve teçhizatın yeni veya en fazla 3 yaşında olmasına bakılacak. Yerli malı makine ve teçhizatta destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. Tanıtım ve Pazarlama Desteği kapsamında e-Ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli, dijital reklam ve tanıtım, web sayfası tasarımı ve tanıtım fi lmi olmak üzere toplamda 45 bin liraya kadar destek verilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KOSGEB hibe desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? KOSGEB hibe desteği ne kadar 2022? İşte başvuru şartları...
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik sonuç tarihi açıklandı mı?
- Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?
- AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? AÖF ikinci üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır?
- Emekli Ocak zammı ilk rakam netleşti! SSK, Bağ-Kur'lu emekliye en düşük 5.674 TL! 4A, 4B, 4C maaş hesaplaması...
- Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın nereden, nasıl yayınlanacak?
- Altın neden düşüyor son dakika? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 1 Eylül güncel altın fiyatları...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2022 yurt ücretleri açıklandı mı, ne kadar?
- SGK bordrosunda bu harflere dikkat! Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Fark etmeyen dizini döver...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE rakamları...
- Aile Sosyal yardım paraları ne zaman yatar? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, kabul ediliyor mu? Başvuru ekranı...