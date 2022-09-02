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Doğal gazda yeni uygulama! Faturalara yansıyacak! Kritik tarih 9 Eylül... AB ülkelerinden Rus gazı için net tavır

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Doğal gazda yeni uygulama! Faturalara yansıyacak! Kritik tarih 9 Eylül... AB ülkelerinden Rus gazı için net tavır

Avrupa Birliği, Rusya'dan alınan doğal gaz için tavan fiyat uygulamasına geçmek istiyor.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Putin'in manipülasyonları nedeniyle büyük ölçüde bozulan elektrik piyasasının artık çalışmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı. Avrupa'da son dönemde elektrik ve doğal gaz fiyatları zirve yapmıştı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan Avrupa ülkelerine boru hatlarıyla gelen doğal gaza tavan fiyat uygulanmasını istiyor.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'nın Murnao kasabasında, Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Rusya'dan boru hattıyla Avrupa'ya gelen doğal gaza tavan fiyat uygulaması zamanı geldiğine inanıyorum." diyen von der Leyen, AB'nin bu yönde bir düzenleme teklifinde bulunabileceğine işaret etti.

ELEKTRİK PİYASASI İYİCE BOZULDU

Von der Leyen, Avrupa'da acil durumlarda firmaların fazla karlarını önlemeye yönelik adım atılmasını sağlayacak yasal mevzuat bulunduğunu kaydetti.

Son aylarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'daki manipülasyonlarıyla mücadele etmek için yoğun çalıştıklarını belirten von der Leyen, "Putin'in manipülasyonları nedeniyle büyük ölçüde bozulan elektrik piyasasının artık çalışmadığını görüyoruz." diye konuştu.

FİYATLAR TARİHİ ZİRVE YAPTI

Avrupa ülkelerinde son dönemde elektrik ve doğal gaz fiyatları tarihi zirve yaptı. Başını Almanya ve Fransa'nın çektiği bazı AB üyesi ülkeler doğal gazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor.

DOĞAL GAZ İLE ELEKTRİK FİYATLARI BAĞLANTILI

AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor. Mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen doğal gaz santrallerince belirleniyor.

Doğal gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve Rusya'da akışın kesilmesi bu piyasanın dengesini bozmuş durumda.

TARİH 9 EYLÜL

AB ülkelerinin enerji bakanları doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek ve atılacak adımları belirlemek üzere 9 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.

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