Doğal gazda yeni uygulama! Faturalara yansıyacak! Kritik tarih 9 Eylül... AB ülkelerinden Rus gazı için net tavır

FİYATLAR TARİHİ ZİRVE YAPTI

Avrupa ülkelerinde son dönemde elektrik ve doğal gaz fiyatları tarihi zirve yaptı. Başını Almanya ve Fransa'nın çektiği bazı AB üyesi ülkeler doğal gazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor.