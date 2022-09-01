Aile Sosyal yardım paraları ne zaman yatar? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, kabul ediliyor mu? Başvuru ekranı...

"PROGRAMA BAŞVURAN HERKESİN BU DESTEĞİMİZDEN İSTİFADE ETMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Programa başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapıldığını aktaran Yanık, yeni müracaatların sürdüğünü hatırlattı. Bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız" dedi.