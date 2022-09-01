Aile Sosyal yardım paraları ne zaman yatar? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, kabul ediliyor mu? Başvuru ekranı...
Aile Sosyal yardım paraları ne zaman yatar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı başvurularına yönelik detaylar merak ediliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 450 ile 600 lira arasında ödeme yapılacak. Peki, Aile Sosyal yardım paraları ne zaman yatar? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, kabul ediliyor mu? Başvuru ekranı...
Aile Sosyal yardım paraları ne zaman yatar? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, kabul ediliyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hane bazlı verilen destek ödemesi 12 ay boyunca düzenli olarak devam edecek. 29 Temmuz tarihinde ilk ödemeleri yapılan destek ödemeleri için yeni başvuru süreci merak ediliyor. Peki, Aile Sosyal yardım paraları ne zaman yatar? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, kabul ediliyor mu? Başvuru ekranı...
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini aktaran Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabileceğini kaydetti.
Sosyal yardımlara ilişkin 2021 yılında toplam sosyal yardım miktarlarının 97.8 milyar lira olduğunu belirten Bakan Yanık, "Buna dönemsel pandemi desteklerinin de dahil. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 78'i çocuk, engelli, yaşlı gibi sosyal yardım olmazsa hayatını istihdama katılarak sürdüremeyecek gruplar" dedi.
TÜRKİYE REFAHI VATANDAŞLARLA PAYLAŞILMAYA DEVAM EDİLİYOR
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara bir yenisini daha eklediklerinin altını çizen Yanık, "Türkiye Aile Destek Programımız ile gelişen ve büyüyen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda 15 milyar TL'lik bir kaynağı vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız" diye konuştu.
HANELER 12 AY BOYUNCA DESTEKLENMEYE DEVAM EDECEK
Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi hanelere bu desteği sunacaklarını belirten Bakan Yanık, haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli olmak üzere destekleyeceklerini söyledi. Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, ödenen miktarlara ilişkin, "Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 3'te 1'i yani; 1833,45 TL'nin altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 TL olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek, yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek" ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni hayata geçirilen Aile Destek Programı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"PROGRAMA BAŞVURAN HERKESİN BU DESTEĞİMİZDEN İSTİFADE ETMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"
Programa başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapıldığını aktaran Yanık, yeni müracaatların sürdüğünü hatırlattı. Bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız" dedi.
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