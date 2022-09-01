Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Merkez Bankası 2022 Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketinde elde edilen verilere göre 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi belli oldu. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE rakamları...