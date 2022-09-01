Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE rakamları...
Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının gelmesinin ardından gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz ayında TÜFE oranı yüzde 2,37 artışla yıllık bazda yüzde 79,60 seviyesinde gerçekleşti. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE rakamları...
Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Merkez Bankası 2022 Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketinde elde edilen verilere göre 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi belli oldu. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE rakamları...
AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos ayı enflasyon rakamları 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,46'dan yüzde 72,35'e yükseldi.
Dönem Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 38,12 10,09 11,10
Şubat 38,05 4,14 4,81
Mart 44,78 5,34 5,46
Nisan 57,70 5,96 7,25
Mayıs 61,20 5,49 2,98
Haziran 65,50 4,44 4,95
Temmuz 70,46 3,40 2,37
Ağustos 72,35 2,28
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