Önce Moody's şimdi de Goldman Sachs! Türkiye'nin büyüme tahminini yükselttiler
Türkiye'nin ekonomideki başarılı adımlar dünyaca ünlü yatırım bankalarının da dikkatini çekti. Uluslarararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan açıklamanın ardından, Goldman Sachs de Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti.
Önemli ABD yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5`ten yüzde 5,5`e yükseltti.
Goldman Sachs Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e yükseltti.
TÜRKİYE DÖVİZ REZERV ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ
Aralarında Clemens Grafe'nin de olduğu ekonomistler 22 Temmuz'u takip eden üç haftadaki Türkiye Döviz rezerv artışlarına dikkat çekti ve bu artışta yaklaşık 15 milyar dolarlık bir yabancı girişinin etkili olduğunu hesapladı.
Bu rezerv artışının dış fonlama açığını kapamak için para politikasını sıkılaştırma ihtiyacını ciddi ölçüde azalttığını belirten ekonomistler "Karar vericiler bu alanı büyümeyi desteklemek üzere kullanacak" değerlendirmesini yaptı.
"TÜRKİYE POLİTİKA FAİZİNİ BİR SİNYAL ARACI OLARAK KULLANIYOR"
Ekonomistler yüzde 75 olan yıl sonu tüketici enflasyonu tahminlerini revize etmedi. Faiz tahminin de değişmediği raporda Goldman ekonomistleri "Bize göre Türkiye politika faizi finansal koşullara doğrudan etki yapmak yerine bir sinyal aracı gibi kullanılıyor. Bu doğrultuda son faiz indirimini sıkılaştırma olmayacağı sinyali olarak görüyoruz" ifadesine yer verdi.
MOODY'S DE TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜME ÖNGÖRÜYOR
Uluslarararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de dün yayımladığı "Global Makro Görünüm 2022-23 Raporu"nda Türkiye için 2022 büyüme ve enflasyon beklentisini yukarı yönde revize etmişti.
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