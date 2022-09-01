Önce Moody’s şimdi de Goldman Sachs! Türkiye’nin büyüme tahminini yükselttiler

"TÜRKİYE POLİTİKA FAİZİNİ BİR SİNYAL ARACI OLARAK KULLANIYOR"

Ekonomistler yüzde 75 olan yıl sonu tüketici enflasyonu tahminlerini revize etmedi. Faiz tahminin de değişmediği raporda Goldman ekonomistleri "Bize göre Türkiye politika faizi finansal koşullara doğrudan etki yapmak yerine bir sinyal aracı gibi kullanılıyor. Bu doğrultuda son faiz indirimini sıkılaştırma olmayacağı sinyali olarak görüyoruz" ifadesine yer verdi.