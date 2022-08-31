Türkiye'den flaş büyüme açıklaması! İşte TÜİK'in açıkladığı rakamlar | Bakan Nebati'den flaş açıklama
Piyasalarda Ağustos ayının son günü önemli veriler takip ediliyor. Türkiye'de gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlara çevrilmişti. Ekonominin 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüğü açıklandı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı ikinci çeyreğinde artış gösterdi. Ekonomist Yücel Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yıl sonu büyüme beklentisini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur." ifadelerine yer verdi.
Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyrek dilimine ilişkin büyüme verisine odaklanıldı. Gözler TÜİK'in saat 10:00'da açıklayacağı rakamlarda olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ocak-Mart dönemindeki 7,3'lük büyümeye dikkat çekerek "İkinci çeyrekte de bunun da üzerine çıkmayı hedefliyoruz" demişti.
EKONOMİ BÜYÜYOR
Türkiye'de gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlara çevrilmişti. Ekonominin 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüğü açıklandı.
Ekonomist Yücel Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"YIL SONU YÜZDE 6'LARIN ÜZERİNDE BÜYÜME OLABİLİR"
İşte o açıklamalardan satır başları;
Beklentiler 7,3 civarındaydı ama gördüğüm kadarıyla birinci çeyrekten de iyi bir veri. Yıl sonu beklentileri için de önemli bir çeyrek. Büyüme gibi gözüküyor. Aşağı yukarı yıl sonu için de yüzde 6'lara yakın bir büyüme beklentisine kadar bizi götürebilecek bir ekinci çeyrek büyümesi görüyoruz.
Belki yüzde 6'ların üzerinde bile bir yıl sonu büyümesi olabilir.
TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜYOR / VİDEO
"TÜRKİYE BÜYÜME VE YATIRIMLARLA ÖN PLANA ÇIKMAYA DEVAM EDECEK"
Türkiye son 5-6 yıl içinde büyümeyi tüm ekonomik aktörler içerisinde en ön planda tutmak istedi. Son iki çeyrekteki görüntüde bu isteğin belki de seçime kadar da devam edecek bir potansiyeli olacak. Türkiye büyüme noktasında ve yatırımlar noktasında ön plana çıkmaya devam edecek gibi gözüküyor.
Piyasalarda Ağustos ayının son günü önemli veriler takip edilecek. Yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyuracağı, 2022'nin ikinci çeyrek dönemine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) verileri beklenirken, yurt dışında Temmuz ayına ilişkin Euro Bölgesi enflasyonu öne çıkıyor.
BAKAN NEBATİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur." ifadelerine yer verdi
İşte Bakan Nebati'nin açıklamaları;
"İkinci çeyrekte sadece kuvvetli büyüme performansı göstermedik, aynı zamanda 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümeyi bu dönemde de sürdürdük."
"Son iki buçuk yıldır makine ve teçhizat yatırımlarındaki güçlü yıllık artış bu dönemde de yüzde 17,8 ile devam etmiştir. Bu gelişmeyi üretim kapasitemizin artırılması açısından olumlu değerlendiriyoruz."
"Büyümedeki kuvvetli seyrin işgücü piyasasındaki yansımaları yılın ilk yarısında görüldü. Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3'e düştü."
"Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur."
BAKAN MUŞ'TAN ÖNEMLİ MESAJ
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin büyümesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye 2022 yılının 2'nci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürmüştür. İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur." ifadelerine yer verdi.
EURO BÖLGESİ ENFLASYONU TAKİP EDİLECEK
Almanya işsizlik oranı ve Temmuz ayına ilişkin Euro Bölgesi enflasyonu Avrupa piyasalarında en önemli gündemi oluşturuyor. ECB'nin de merakla beklediği veriler sırasıyla 10:55 ve 12:00'de açıklanacak. Euro Bölgesi'nde enflasyon Haziran'da yıllık yüzde 8,9'a çıkmıştı.
ABD'de bir süredir ara verilen özel sektör istihdam ve ücret verilerinin saat 15:15'te açıklanması bekleniyor.
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