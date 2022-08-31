Türkiye’den flaş büyüme açıklaması! İşte TÜİK’in açıkladığı rakamlar | Bakan Nebati’den flaş açıklama

Ekonomist Yücel Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"YIL SONU YÜZDE 6'LARIN ÜZERİNDE BÜYÜME OLABİLİR"

İşte o açıklamalardan satır başları;

Beklentiler 7,3 civarındaydı ama gördüğüm kadarıyla birinci çeyrekten de iyi bir veri. Yıl sonu beklentileri için de önemli bir çeyrek. Büyüme gibi gözüküyor. Aşağı yukarı yıl sonu için de yüzde 6'lara yakın bir büyüme beklentisine kadar bizi götürebilecek bir ekinci çeyrek büyümesi görüyoruz.

Belki yüzde 6'ların üzerinde bile bir yıl sonu büyümesi olabilir.