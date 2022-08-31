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Borsa bir kez daha rekor tazeledi! Rakamlar açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.08.2022
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Borsa bir kez daha rekor tazeledi! Rakamlar açıklandı

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artışla 3.182,13 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,17 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 3.182,13 puana yükseldi.

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