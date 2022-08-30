TOKİ başvuru şartları 2022: TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?
TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalarda bulundu. Dar ve orta gelirli ailelere ev sahibi olma imkanı sağlayacak proje için detayları 13 Eylül tarihinde Başkan Erdoğan açıklayacak. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?
TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirtti. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ projesi için açıklamalarda bulundu.
"Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:
"Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.
İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.
Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."
"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."
Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
"Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül" bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" ifadesini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TOKİ SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ başvuruları ilgili detayları şu sözlerle paylaştı;
"TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere.
Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır."
SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan sosyal konut projesi hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere.
Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.
Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.
Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
TOKİ UCUZ KONUT ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?
2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.
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- TOKİ başvuru şartları 2022: TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?
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