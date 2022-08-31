Son dakika: Tezgahlar hazır balık sezonu açılıyor! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den balıkçılara müjde
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ziraat Bankası yüzde 13,5 oran ile balıkçı kardeşlerimize işletme kredisi kullandıracak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıklamaları şu şekilde:
Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 adet balıkçı gemisi ile Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerinden biriyiz.
Avrupa'nın en modern 281 adet su ürünleri işleme tesisine sahibiz ve AB ülkeleri arasında en çok üretim yapan ülkeyiz.
Yetiştiricilik sektöründe 2 bin 223 tesisimiz var.
250 bin vatandaşımızın istihdam edildiği sektörümüz her geçen gün daha fazla vatandaşımıza istihdam sağlıyor.
Son 20 yılda balıkçılarımıza 10,2 milyar TL ÖTV indirimli yakıt desteği, yetiştiricilerimize 7,2 milyar TL, diğer desteklerle toplam 18,2 milyar TL ödeme yaptık.
Sektöre 2002 yılından bugüne kadar 13,9 milyar TL, 2021'de ise 936 milyon TL sübvansiyonlu kredi sağladık.
Geçen yıl su ürünleri ihracatımız 1,4 milyar doların üzerinde gerçekleşti.
2022 yılı ihracatımızın 1,5 milyar doları aşmasını bekliyoruz.
2023 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefliyoruz.
15 ayrı türden balığı su kaynaklarımıza bıraktık. Bu kadar farklı türle balıklandırma yapan en mahir ülkelerden biriyiz!
Bu yıl sonuna kadar 84 milyon yavru balığı su kaynaklarımıza bırakmış olacağız.
2023 yılında 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz.
Balıkçılarımıza külfet getirmek için değil, bilakis suyumuzu, denizimizi, balığımızı gelecek nesillere bırakmak için tedbir almak durumundayız.
Uyguladığımız bu tedbirlerle 30 yıldır Marmara'dan çıkmayan uskumru geri geldi.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imzaladığımız balıkçılık anlaşmaları ile reislerimiz, Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uluslararası sularda avcılık yapmaktadır.
Ekmeğini hırçın denizlerden çıkaran ve bu güzel nimeti bize getiren tüm balıkçılarımıza teşekkür ediyorum.
Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına olsun.
Yolunuz, bahtınız açık olsun.
1️⃣Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 adet balıkçı gemisi ile Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerinden biriyiz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 31, 2022
Avrupa'nın en modern 281 adet su ürünleri işleme tesisine sahibiz ve AB ülkeleri arasında en çok üretim yapan ülkeyiz.#Rastgele #ViraBismillah
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