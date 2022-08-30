30 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Türk Hava Yolları'ndan İstanbul Havalimanı’nda 30 Ağustos’un 100. yılına özel kutlama

Türk Hava Yolları'ndan İstanbul Havalimanı’nda 30 Ağustos’un 100. yılına özel kutlama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.08.2022
ABONE OL
Türk Hava Yolları’ndan İstanbul Havalimanı’nda 30 Ağustos’un 100. yılına özel kutlama

Türk Hava Yolları ve İGA İstanbul Havalimanı, Büyük Taarruz’un 100. yılında dev bir kutlamaya imza attı. Havalimanındaki tüm birim ve iştiraklerin araçları ile katıldığı büyük ve zorlu operasyonda 3 uçak ve 108 araçla, zemine devasa bir 100 sayısı yazıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA