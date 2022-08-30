Türkiye Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile Destek paraları ne zaman yatacak, başvurular alınıyor mu? 450 ile 600 lira...
Türkiye Aile Destek ödemeleri yattı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen destek ödemeleri için başvuru süreci merak ediliyor. Bilindiği üzere ilk ödemeler 29 Temmuz tarihinde hesaplara yatmıştı. Peki, Türkiye Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, başvurular alınıyor mu? 450 ile 600 lira...
Türkiye Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, başvurular alınıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında detayları açıklamıştı. Ödemelerin ilk taksidi ise geçtiğimiz ay hesaplara yattı. Peki, Türkiye Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, başvurular alınıyor mu? 450 ile 600 lira...
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?
Bakan Yanık'ın açıklamasına göre, temmuz ayı içinde başvuru yapanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması durumunda, ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.
Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 12 ay boyunca düzenli olarak hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.
SOSYAL YARDIM UYGULAMASI GENİŞLETİLDİ: ÇALIŞAN VE EMEKLİLER DE BAŞVURABİLECEK...
İhtiyaç sahiplerinin dört gözle beklediği Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı genişletildi. Müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi.
4 milyon haneye 15 milyar lira destek sağlayacak Aile Destek Programı'nın kapsamına çalışan ve emekliler de alındı.
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