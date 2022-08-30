Almanya’da yıllık enflasyon tekrar yükselişte

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta 2 ay sonra yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana geri döndü. Mayıs 2022'de ülkede enflasyon oranı yine yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçmişti.