Akaryakıta indirim son gelişmeler! Fiyatlar değişti: Benzine indirim geldi mi? Mazot, motorin, LPG güncel fiyatlar...

30 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Beklenen indirimin gerçekleşmesiyle benzinin litresi 21 liranın altına düşerek 20 liraya kadar indi. İndirimin ardından oluşan benzin fiyatları ise şöyle;

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20,12 TL'ye, Ankara'da 20,24 TL'ye İzmir'de ise 20,25 TL'ye düştü.