Akaryakıta indirim son gelişmeler! Fiyatlar değişti: Benzine indirim geldi mi? Mazot, motorin, LPG güncel fiyatlar...
EKONOMİ ahaber.com.tr
Benzine indirim geldi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki, benzine indirim geldi mi? Mazot, motorin, LPG güncel fiyatlar...
Benzine indirim geldi mi? Mazot, motorin, LPG güncel fiyatlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 100 dolar seviyesinde kapatan brent petrol bugün ise 104 dolar seviyesinde işlem gördü. Yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Peki, Benzine indirim geldi mi? Mazot, motorin, LPG güncel fiyatlar...
Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden elde edilen verilere göre güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde;
İSTANBUL
Benzin fiyatı: 20,12 TL
Motorin fiyatı: 26,90 TL
Otogaz (LPG): 11,47 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 20,24 TL
Motorin fiyatı: 27,02 TL
Otogaz (LPG): 11,34 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 20,25 TL
Motorin fiyatı: 27,02 TL
Otogaz (LPG): 11,14 TL
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