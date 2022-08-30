30 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye paraları ne kadar oldu?

Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye paraları ne kadar oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2022
ABONE OL
Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye paraları ne kadar oldu?

Öğretmenlere eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eğitim ödeneği ya da diğer bir ifade ile kırtasiye parası, yeni eğitim öğretim döneminin ilk günlerinde öğretmenlerin gündeminde yer almaya başladı. Okulların başlamasına kısa süre kala ödeme takvimi merak ediliyor. Peki, Öğretmenlere eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye paraları ne kadar oldu?

Öğretmenlere eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye paraları ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala paylaşılan eğitim öğretim ödeneği yatış tarihi, edinilen bilgi akabinde maaş hesabı aracılığıyla çekilebiliyor. Peki, öğretmenlere eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye paraları ne kadar oldu?

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Ancak resmi açıklama, önümüzdeki günlerde müdürlükler aracılığıyla duyurulacak.

6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.

Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA