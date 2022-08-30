Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye paraları ne kadar oldu?

Öğretmenlere eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye paraları ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala paylaşılan eğitim öğretim ödeneği yatış tarihi, edinilen bilgi akabinde maaş hesabı aracılığıyla çekilebiliyor. Peki, öğretmenlere eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye paraları ne kadar oldu?