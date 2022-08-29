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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'dan iş ortaklığı anlaşması! Smart_İX ile imzalar atıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.08.2022
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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’dan iş ortaklığı anlaşması! Smart_İX ile imzalar atıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladığını duyurdu. Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'da kullanıcı deneyiminde yapay zeka destekli çözümler sunulacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), kullanıcı deneyiminde yapay zeka destekli çözümler sunan Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladığını duyurdu.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kullanıcı deneyimi alanında yapay zekâ destekli çözümler üreten @SMART_iX ile yaptığımız stratejik iş birliğiyle mobilite ekosistemimizi genişletiyor, 'Akıllı Yaşam' hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve çevre dostu olmasını sağlıyoruz."

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