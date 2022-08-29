Meslek liseleri koronavirüsle mücadeleye damga vurdu! Yerli üretime 864 milyon liralık katkı

GİDEREK YÜKSELİYOR

Bu yılın ilk yedi ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç il sırasıyla Gaziantep, Hatay ve İstanbul oldu. Şehitkamil- Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 22 milyon 277 bin, Dörtyol - Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 19 milyon 143 bin, Büyükçekmece - Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 16 milyon 455 bin TL üretim rakamına erişti.

2022 yılı ilk yedi ayında en fazla gelir elden eden ilk üç okul, yiyecek içecek hizmetleri, bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik, metal, kimya, makine teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, alanlarında üretim yaptı.

Bu yılın ilk yedi ayında döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk beş alanın gelir tutarı yiyecek içecek hizmetleri 221 milyon 655 bin, mobilya ve iç mekân tasarımı 177 milyon 666 bin, konaklama ve seyahat hizmetleri 94 milyon 226 bin, kimya teknolojisi 64 milyon 56 bin, bilişim teknolojileri 60 milyon 874 bin TL olarak kayda geçti.