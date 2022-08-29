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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE oranları ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2022
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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE oranları ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu?

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları için geri sayım devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 79,60'a yükselmişti. Peki, Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE oranları ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu?

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE oranları ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Gözler açıklanacak rakamlara çevrildi. Peki, Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE oranları ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu?

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı, her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak ayın 3'ü resmi tatil olduğunda ya da hafta sonuna denk geldiğinde ertelenmektedir.

3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 2022 Ağustos ayı enflasyon verilerinin 5 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. 2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.

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