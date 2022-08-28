28 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY'nin yükselen markası Turkish Cargo taşıma performansı ile Avrupa'da 1. oldu

THY'nin yükselen markası Turkish Cargo taşıma performansı ile Avrupa'da 1. oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.08.2022
ABONE OL
THY’nin yükselen markası Turkish Cargo taşıma performansı ile Avrupa’da 1. oldu

Türkiye'nin dünya çapındaki markası Türk Hava Yolları'nın lojistik birimi Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği yayınlanan Dünya Hava Taşımacılığı İstatistiklerine göre Avrupa’da 1., dünyada 4. sırada yer aldı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından her yıl yayınlanan Dünya Hava Taşımacılığı İstatistiklerine göre Türk Hava Yolları'nın yükselen lojistik markası Turkish Cargo'nun başarısına dikkat çekti.

Başarılı marka, FTK (Freight Tonne Kilometres – Kilometrelendirilmiş Tonaj) verilerine göre 2021 yılında 9,2 milyon ton kilometrelik taşıma performansı göstererek iş hacmini yüzde 32 oranında artırdı ve Avrupa'nın önde gelen hava kargo markalarını geride bırakarak zirveye yükseldi.

Turkish Cargo'nun başarılı performansı ile ilgili Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası olarak tedarik zincirine sağladığımız katkılar ile hava kargo sektörüne değer katmaya ve küresel ticaretin rekabet gücünün artırılmasında üstlendiğimiz kritik rolümüzü kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Turkish Cargo'nun Avrupa'da sergilediği bu başarıyı dünyanın her yerine taşıyarak 2025 yılında dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olma hedefimize doğru hızla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

PAZAR PAYI, UÇUŞ AĞI VE TAŞINAN TONAJDA REKOR BÜYÜME

Turkish Cargo 2017 yılı itibarıyla yapmış olduğu filo, altyapı, süreç ve kalite geliştirme yatırımları sonucunda son 5 yıllık süreçte; küresel sıralamasını 22. sıradan 4.'lüğe, pazar payını ise yüzde 2,6 seviyelerinden yüzde 5,2 seviyelerini çıkarmayı başardı.

2017 yılında filosunda 13 kargo uçağı bulunduran marka, 2022 yılında bu sayıyı yüzde 53,8 artırarak uçak sayısını 20'ye çıkardı. Filodaki genişlemeye bağlı olarak Turkish Cargo'nun kargo uçaklarıyla sefer düzenlediği destinasyon sayısı ise yaklaşık iki katına çıkarak 2022 yılında 100'e ulaştı. Türk Hava Yolları, yolcu taşımacılığında olduğu gibi kargoda da en çok uluslararası noktaya sefer düzenleyen havayolu konumuna ulaştı. Turkish Cargo'nun kurmuş olduğu hava köprüleri sayesinde Türk ihracatçısı GSMH bazında dünyanın yaklaşık yüzde 85 ile direkt olarak ticari bağlantı kurabiliyor.

PANDEMİDE 6.500'ÜN ÜZERİNDE PAX-FREE SEFER DÜZENLEDİ

Turkish Cargo, pandemi döneminde dünya sağlık ürünlerindeki pazar payının yüzde 8 artmasıyla birlikte hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte kritik bir rol oynayan Turkish Cargo, yolcu seferlerinden kaynaklanan kapasite darlığını aşmak için 6.500'ün üzerinde Pax-free (kargo uçağına dönüştürülmüş yolcu uçağı) sefer düzenledi.

Ayrıca 2021 yılı sonu itibarıyla operasyonlarını bünyesinde yürütmeye başladığı SMARTIST; tesis kapasitesi ve teknolojik altyapısı bakımından Avrupa'nın en büyük ve en modern hava kargo tesisi olarak faaliyet gösteriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA