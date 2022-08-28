Altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Finans Analisti İslam Memiş’ten A Haber’de milyonlara altın fiyatı uyarısı | Gram altın ne kadar olacak?

Memiş, çarpıcı açıklamalarda bulunarak altın fiyatında büyük düşüşler beklendiğini belirtti.

Canlı yayında milyonları uyaran Memiş, "ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell cuma günü açıklama yaptı. Burada riskler yüksek ve tedirgilikte bahsetti. Bu süreçte FED'in faiz artımı devam edecek. 50 ya da 75 baz puanlık artışla yoluna evam edecekler. Soru şu; bu süreç ne kadar devam edecek? Resesyonu baskılayabilecekler mi? Enflasyon düşecek mi? Çok ciddi belirsizlikle var. Faiz artırımda altın, gümüş diğer değerli metallerde ons tarafına baskı var ve devam ediyor. Ancak düşüşlerin de kalıcı olacağını sanmıyorum. Eylül ile yılın son çeyreğinde ons tarafında tekrar 2 bin dolar seviyesi üzerinde bir yükseliş görebiliriz." şeklinde konuştu.