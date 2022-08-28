Altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Finans Analisti İslam Memiş'ten A Haber'de milyonlara altın fiyatı uyarısı | Gram altın ne kadar olacak?
Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınından altının son durumunu değerlendirdi. Dünya genelindeki krizin değerli metallari etkilediğini belirten Memiş, altın fiyatında düşüş beklemediğini söyledi. Altının yılın son çeyreğinde rekor tazeleyebileceğini belirten Finans Analisti İslam Memiş, "Gram altın 1.200 TL ve devamında 1,450 TL olabilir" dedi.
Finans Analisti İslam Memiş, "Altın ne kadar olacak?" ve "Gram altın fiyatı düşecek mi?" sorunu A Haber canlı yayınından cevapladı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını da hatırlatan Memiş, "Gram altında düşüşleri zor görüyorum, özellikle bin TL altına çok zor." ifadelerine yer verdi.
ALTIN FİYATI DÜŞECEK Mİ?
A Haber'de altın fiyatlarını ve dünya genelinde krizim değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, "Düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Özellikle şuanda küresel piyasalarda teknik olarak kabul edilmeyen bir kriz ve rezesyon var. Teknik olarak başlayan bu resesyonu ABD kabul etmiyor. Diğer yandan özellikle ülkelerin eylül ayı itibarıyla enerji kriziyle alakalıyla ilgili ciddi bir süreçten geçme ihtimali çok yüksek. IMF, merkez banları sık sık açıklama yapıyorlar. Eylül itibarıyla hem jeopolitik tarafta hem de resesyon tarafında ciddi endişelerin arttığını ifade ediliyorlar. gelen veirlere baktığımızda kafalar oldukça karışık. " dedi.
Memiş, çarpıcı açıklamalarda bulunarak altın fiyatında büyük düşüşler beklendiğini belirtti.
Canlı yayında milyonları uyaran Memiş, "ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell cuma günü açıklama yaptı. Burada riskler yüksek ve tedirgilikte bahsetti. Bu süreçte FED'in faiz artımı devam edecek. 50 ya da 75 baz puanlık artışla yoluna evam edecekler. Soru şu; bu süreç ne kadar devam edecek? Resesyonu baskılayabilecekler mi? Enflasyon düşecek mi? Çok ciddi belirsizlikle var. Faiz artırımda altın, gümüş diğer değerli metallerde ons tarafına baskı var ve devam ediyor. Ancak düşüşlerin de kalıcı olacağını sanmıyorum. Eylül ile yılın son çeyreğinde ons tarafında tekrar 2 bin dolar seviyesi üzerinde bir yükseliş görebiliriz." şeklinde konuştu.
Finans Analisti İslam Memiş sözlerini şu ifadelerle noktaladı;
"İçeride gram altın yatırımcısı mecburen doları da takip etmek zorunda. Çift ayaklı, dolar kuru ve ons altın. Gram altın 1,020 lira seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. 1,020-1,030 sevilerinde takip ediyoruz. Teknik olarak gram altın/TL fiyatında 1,012 güçlü bir destek, yukarıda ise 1,038. Gram altın yatırımcısı şuna dikkat etmeli, ekranlarda gördüğü rakamlar ile kapalı çarşı ya da bankalarda 10-15 TL'lik bir makas aralığı var. Gram altında düşüşleri zor görüyorum, özellikle bin TL altına çok zor. Zirveler görebiliriz. Gram altın 1.200 TL ve devamında 1,450 TL olabilir. Önümüzdeki sene düğün yapacak olanlar önümüzdeki bir kaç haftayı iyi değerlendirmeli. Dünya genelinde bir kriz var. Altın fiyatlarında farklılıklar görebiliriz. Özellikle de yılın son döneminde. Vatandaşlarımızın altın olarak borçlanmaması da çok önemli."
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