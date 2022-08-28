EPDK’den elektrik faturalarına ilişkin açıklama: Yerli kaynaklar ile birlikte fiyatlar düşecek

HİÇBİR FIRSATÇILIĞA MÜSAADE EDİLMEYECEK

EPDK'den yapılan açıklamada kurumun, Türkiye'nin arz güvenliğini akamete uğratacak ve tüketicilere mali yük getirecek hiçbir fırsatçılığa müsaade etmeyeceği belirtildi.

Yönetmeliğin nihai amacının, tüketilen enerjinin yerinde üretilmesi ve şebekeye olan ihtiyacın en aza indirilmesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Unutulmamalıdır ki verilmiş bir hakkın kötüye kullanılmasını hiçbir hukuki düzen korumaz. Bu düzenlemeden etkilenen ve gerçek tüketimi olmadığını tespit ettiğimiz kurulu güç ise yaklaşık 390 megavattır. Bu tip tesislerin üretim karşılığı ise sadece yüzde 0,2'dir. 'Sınırsız elektrik üretip devlete satarız' mantığı lisanssız elektrik üretiminin doğasına terstir ve nihayetinde bütün tüketiciler için mali yük anlamına gelir. Bunu da hiç kimse sözde yerlilik ve millilik algısı oluşturarak kamuoyuna şirin göstermeye çalışmamalıdır. Ayrıca elektrik üretmek isteyen yatırımcılarımıza EPDK'nin kapısı sonuna kadar açıktır. Lisansını alan her yatırımcı, dilediği kaynaktan elektrik üreterek hem kendisi kazanmakta hem de ülkemize katkı sağlamakta serbesttir." ifadeleri kullanıldı.