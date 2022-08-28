29 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar?
29 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı itibariyle il il evde bakım parası ödemeleri ilgili bakanlık tarafından ödenmeye devam ediliyor. Peki, 29 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar?
29 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar? sorularının yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım yardımı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılEvde bakım yardımı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılıyor. Peki, 29 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar?
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI 2022
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
1- Batman
2- Sivas
3- Osmaniye
4- Kars
5- Muğla
6- Bilecik
7- Aydın
8- Rize
9- Muş
10- Gümüşhane
11- Siirt
12- Aksaray
13- Ordu
14- Karabük
15- Erzincan
16- İzmir
17- İstanbul
18- Denizli
19- Sakarya
20- Ağrı
21- Bursa
22- Tekirdağ
23- Balıkesir
24- Elazığ
25- Ankara
26- Mersin
27- Karaman
28- Bolu
29- Adana
30- Niğde
31- Bartın
32- Kırıkkale
33- Erzurum
34- Yalova
35- Mardin
36- Konya
37- Afyonkarahisar
38- Adıyaman
39- Çorum
40- Şanlıurfa
41- Diyarbakır
42- Kahramanmaraş
43- Tokat
44- Kütahya
45- Bingöl
46- Burdur
47- Manisa
48- Malatya
49- Çankırı
50- Çanakkale
51- Antalya
52- Isparta
53- Gaziantep
54- Kocaeli
55- Zonguldak
56- Uşak
57- Giresun
58- Şırnak
59- Hatay
60- Kırşehir
61- Edirme
62- Eskişehir
63- Kırklareli
64- Kastamonu
65- Van
66- Yozgat
67- Kilis
68- Trabzon
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