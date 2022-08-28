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29 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2022
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29 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar?

29 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı itibariyle il il evde bakım parası ödemeleri ilgili bakanlık tarafından ödenmeye devam ediliyor. Peki, 29 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar?

29 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar? sorularının yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım yardımı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılEvde bakım yardımı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılıyor. Peki, 29 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI 2022

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

1- Batman

2- Sivas

3- Osmaniye

4- Kars

5- Muğla

6- Bilecik

7- Aydın

8- Rize

9- Muş

10- Gümüşhane

11- Siirt

12- Aksaray

13- Ordu

14- Karabük

15- Erzincan

16- İzmir

17- İstanbul

18- Denizli

19- Sakarya

20- Ağrı

21- Bursa

22- Tekirdağ

23- Balıkesir

24- Elazığ

25- Ankara

26- Mersin

27- Karaman

28- Bolu

29- Adana

30- Niğde

31- Bartın

32- Kırıkkale

33- Erzurum

34- Yalova

35- Mardin

36- Konya

37- Afyonkarahisar

38- Adıyaman

39- Çorum

40- Şanlıurfa

41- Diyarbakır

42- Kahramanmaraş

43- Tokat

44- Kütahya

45- Bingöl

46- Burdur

47- Manisa

48- Malatya

49- Çankırı

50- Çanakkale

51- Antalya

52- Isparta

53- Gaziantep

54- Kocaeli

55- Zonguldak

56- Uşak

57- Giresun

58- Şırnak

59- Hatay

60- Kırşehir

61- Edirme

62- Eskişehir

63- Kırklareli

64- Kastamonu

65- Van

66- Yozgat

67- Kilis

68- Trabzon

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