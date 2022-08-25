Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı temmuzda yüzde 2,4 arttı

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 693 BİN 234 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,3 azalarak 693 bin 234 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,1 azalarak 21 bin 257 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 671 bin 977 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 322 bin 501 adet otomobilin yüzde 70,2'si benzin, yüzde 17,5'i dizel, yüzde 10,1'i elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,2'si LPG yakıtlı oldu Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 26 bin 438 adet otomobilin ise yüzde 37,2'si dizel, yüzde 35,4'ü LPG, yüzde 26,3'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,9'u elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.